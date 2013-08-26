وزيرا الإسكان والصحة يتفقدان مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر

قام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم –الاثنين- بزيارة تفقدية لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بمنشأة ناصر، والتى من المقرر افتتاحها قريبا.

وخلال الزيارة وجه المهندس إبراهيم محلب، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على الدعم الذى قدموه، ومازالوا يولون به الشعب المصرى، مشيرا إلى أن شعبى مصر والإمارات تربط بينهما مشاعر وأواصر طيبة.

وأكد الوزير أنه يقوم حاليا بالترتيب مع سفير الإمارات بالقاهرة، ليتم الافتتاح بحضوره، قريبا، مشيرا إلى أن المستشفى الذى قام بتنفيذه الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بتمويل من صندوق أبوظبى للتنمية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالى 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20 مليونا للمرافق، ويقع المستشفى على طريق الأوتوستراد، وبمسطح حوالى 6 افدنة، ومصمم على أحدث الطرز، ويعد واجهة حضارية لحى منشأة ناصر.

واشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن سعة المستشفى 150 سريرا، وبه كل التجهيزات الطبية، ويشمل كافة التخصصات، وأحدث وسائل التشخيص، وسيقدم خدماته لأهالى المنطقة والمناطق المجاورة.

من جانبه قال المهندس هشام أبوسنة، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى: يخدم المشروع شبكة من المرافق الداخلية، والخارجية “طرق، كهرباء، صرف تغذية، حريق اتصالات”، كما روعى تزويد المستشفى بأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية “نظم الإذاعة والنداء الداخلى، كاميرات مراقبة، سماعات مركزية، إنذار ومكافحة الحريق، شبكة معلومات، تكييف مركزى، عدد 9 مصاعد وخلافه”، كما تم توفير 4 سيارات إسعاف لخدمة المستشفى شاملة جميع الأجهزة اللازمة والتجهيزات الطبية.