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توتر قرب معبر قلنديا بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين

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توتر قرب معبر قلنديا بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين توتر قرب معبر قلنديا بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

انتشرت حالة من التوتر إثر مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال غارة في وقت مبكر من الصباح على مخيم للاجئين قرب القدس.

وأشعل شبان فلسطينيون النار في إطارات السيارات ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وألقوا الحجارة والنفايات صوب جنود إسرائيليين كانوا يحرسون المعبر في قلنديا قرب المخيم الذي وقعت فيه الغارة.

واشتعلت النيران في حاويات كبيرة وتصاعدت سحب من الدخان الأسود، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب 14 آخرين خلال مواجهات شهدها مخيم قلنديا جنوبي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال شهود إن عربات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت مخيم قلنديا القريب من القدس في حوالي الساعة الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وإن السكان رشقوها بالحجارة. وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وغادرت المخيم قبل الفجر.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن اشتباكا اندلع عندما واجهت شرطة الحدود التي كانت تنفذ أمر اعتقال ناشط فلسطيني سكان المخيم الذين رشقوها بقنابل حارقة وحجارة. وقال المتحدث ميكي روزنفيلد إن تحقيقا يجرى في الواقعة.

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