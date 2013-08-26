إذ كنتِ أم لأول مرة.. إليكِ 5 تطبيقات مجانية تساعدك فى العناية بطفلك

غالبًا ما تكون الأم لأول مرة بحاجة إلى الكثير من المعلومات بشأن طفلها، والكثير من الإجابات كذلك على أسئلة تؤرقها بشأن طفلها، وصحته ونموه، وأحيانًا يكون اللجوء للطبيب فى كل صغيرة وكبيرة مرهقًا، وصعبًا كذلك، لذا نقدم لكِ مجموعة من تطبيقات الأندرويد المجانية، التى تفيدك فى التعامل مع طفلك والاطمئنان على نموه وصحته..

التطبيق الأول: طفلك شهر بشهر

يمكنك من خلال هذا التطبيق متابعة نمو طفلك شهر بشهر، مع أسئلة وإجاباتها لاستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور رفعت الجابرى. كما يعمل مطورو التطبيق على إضافة صور للتطور الحركى للطفل، ومواعيد التسنين مصحوبة ببعض الصور، إضافة إلى تطور الأطفال حتى سن سنتين.

التطبيق الثانى: طفلك مع الدكتورة مى

يشتمل هذا التطبيق على كل ما يخص الطفل منذ الولادة وحتى سن المراهقة، من معلومات طبية ونصائح تربوية، مع إمكانية طرح الأسئلة التى تدور بذهنك على طبيبة الأطفال دكتورة مى سعد الدين، المدرس المساعد بمستشفى أبو الريش الجامعى.

ويتضمن التطبيق عدة مقالات عن مراحل التطور والنمو العقلى والجسدى والحركى، والتغذية والنوم والمشاكل العامة للأطفال فى مختلف المراحل العمرية، كما يحتوى على جداول التطعيمات فى مختلف الدول العربية، ومعلومات عن كل تطعيم وآثاره الجانبية وكيفية تعامل الأم معها.

ويعرض التطبيق مخططات النمو للطفل، التى تتيح للأم معرفة الوزن والطول المثالى لطفلها، كذلك يعرف التطبيق بأهم مستلزمات الطفل، من ملابس وأطعمة ولعب أطفال وأى مستلزمات أخرى تخص الطفل.

التطبيق الثالث: صحة طفلك الجسدية

يتناول هذا التطبيق أبرز المشكلات الصحية التى يتعرض لها غالبية الأطفال، بشكل عام، مثل الإسهال الصيفى، والأمراض المعدية الشائعة، مع طرق علاجها وكيفية تجنبها من الأساس، كما يتضمن نصائح غذائية للحفاظ على صحة الطفل من خلال التغذية السليم، ويتميز التطبيق بتحديث يومى لموضوعاته.

التطبيق الرابع: مراقب نوم الطفل

هو برنامج يستخدم فى حالة ما إذا كان الطفل نائمًا فى مكان منعزل وحده ليلاً، حيث يقوم الجهاز برصد درجة الأصوات الموجودة كلها حوله وعند وصولها إلى درجة معينة من الحدة، محددة من قبل صاحب الهاتف يقوم البرنامج بالاتصال فورًا بالرقم المدخل مسبقًا له من قبل المستخدم.

التطبيق الخامس: كيف تنمى إبداع طفلك

> يساعدك هذا التطبيق على اكتشاف مواهب طفلك، وإبداعاته، وطرق التعامل الصحيحة معه، بالوعى والإدراك المطلوبين لإثراء موهبته، وفتح الآفاق أمامه ليكبر.

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