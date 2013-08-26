حملة "أنا صيدلى وفاهم شغلى": لا تشترى الدواء إلا من صيدلية مرخصة!!

إعلانات كثيرة أصبحت تملأ وسائل الإعلام التليفزيونية والصحف وحتى الراديو حول دواء يمكنه إراحة المريض من مرض ما خلال شهر ووصل الأمر بتلك الإعلانات إن ادعت أنها يمكن أن تشفى مرض السكر خلال خمسة عشر يوما.

وقال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة أنا صيدلى فاهم شغلى: "لا تجعل يأسك فى الشفاء، يقضى على إمكانية علاجك فكثيرون أصبحوا قادرين على الإعلان عن أى شىء أو أى نتج تحت ادعاء أنه منتج مرخص من وزارة الصحة وهو فى الحقيقة منتج صناعة "بير سلم " !!. .

وأضاف الجويلى فى ظل غياب وزارة الصحة، وعدم قدرتها على مجابهة الإعلانات على القنوات الفضائية، يمكنك أن تجد إعلانات لمنتجات- لا فاعلية لها- مثل: قوة الحصان، وقوة التنين، وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر والتى يمكن أن تسبب مضاعفات قوية وخطيرة لمن يتناولها لأنها غير مضمون.

ونصح الجويلى أنه لا يجب على الشخص أن تقوم بشراء أى دواء أو عقار إلا من صيدلية مرخّصة من وزارة الصحة لأن ذلك هو المكان الوحيد الذى يسعى للحفاظ على سمعته لديك أما المنتجات المعلن عنها فى التليفزيون فلن تستطيع ملاحقة صناعها إذا كانت السبب فى فشل كبدى أو فشل كلوى مثل كثيرين رأيناهم وأدت هذه المنتجات إلى وفاتهم !!

وأضاف الجويلى إن الشفاء من عند الله ولا تتعجله بشراء منتجات مجهولة المصدر فالأدوية الموثوق بها تتواجد فى الصيدليات ولا تحتاج لدعاية فى قنوات المصارعة أو الرقص الشرقى أو حتى القنوات الدينية!!