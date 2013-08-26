ما علاج الحاجز النفسى بينى وبين زوجى المستقبلى؟

أرسلت قارئة تقول أنا فتاة مرتبطة بشخص مطلق من قبل وأنا لم يسبق لى الزواج ولكن عندما يقترب ميعاد الزواج أشعر بالرهبة والخوف وخاصة أنى أعانى من حاجز نفسى رهيب بفكرة أنه كان متزوجا على الرغم من حبى له؟

يجيب الدكتور عماد مجدى أخصائى الأمراض النفسية إلى أن الشعور يسمى بمرض الوسواس وهو مرض أعراضه كثرة التفكير والتردد فى موضوع ما وفى هذه الحالة الموضوع هو الزواج ويعرف هذا المرض وإنه رهاب أو فوبيا الزواج.

والتعامل مع هذا الشعور أمر طبيعى وبسيط جدا فإن كل ما يجب عليكى فعله هو التفاعل معه ومحاولة مصارحته بتخوفك من ماضيه وزواجه الأول حتى لا يصبح الارتكاز على الماضى وأخطاءه جزءا من علاقتك به فيما بعد.

كما أن عليكى أن تكون أفعالك وردودك مناسبة مع الحدث وما يقوله لكى فى الوقت الحالى ولست مرتكزة على ما حدت فى الماضى فالإنسان قد يصبح أسيرا لتجربه ما لم يستطع أن يتغلب عليها.

وغالبا من يعانون من ذلك الرهاب يكونوا أشخاصا قد عانوا من انفصال الوالدين أو عاشوا فى اسر تكثر فيها الخلافات الزوجية والمشاحنات أو تعيش فى أسرة غير سعيدة تعدد فيها زوجات أو ظلمت الزوجة الجديدة على حساب الأولى لأى اعتبارات كان تكون أم الأولاد أو غيرها لذلك تتكون صورة فى لغالب هى غير صحيحة.

وأضاف عماد أن علاج مرض رهاب الزواج يحتاج إلى الذهاب إلى أخصائى نفسى لطلب الاستشارة ولبيان شده الحالة ما إذا كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة ووضع خطة معينة للعلاج وعادة يتم استخدام العلاج السلوكى، أو العلاج المعرفى السلوكى، وبعض تقنيات الاسترخاء، مع الأدوية المضادة للقلق، وقد يتم استخدام أكثر من طريقة مع نفس الحالة وفق تقديرات أخصائى النفسية بعد فحصه وتقييمه للحالة.

لذلك ننصحك فى حالة عدم مقدرتك على السيطرة على هذه الحالة من خلال الاسترخاء ومن خلال التأقلم تلقائيا على الوضع الجديد، أن تلجأى إلى طبيب أخصائى نفسية وهو سيقف على تفاصيل وعلامات أكثر تساعد فى تحديد طبيعة الحالة ومن ثم علاجها.