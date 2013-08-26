أسباب تساقط الشعر عند السيدات

تصرفات خاطئة قد تكرريها كل يوم، ولا تدركى أنها تتسبب فى تساقط الشعر، فعليكِ معرفة أسباب تساقط الشعر، وكيف يمكنكِ الوقاية منها؟

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية، أن هناك أسبابا عديدة لتساقط الشعر عند النساء، فقد يكون السبب الإصابة بالأنيميا، ووجود نقص فى مركب الحديد بالدم، وقد يكون هناك اضطراب فى هرمونات الغدد الصماء، والتى تؤثر بشكل كبير على نمو الشعر.

ويبين دكتور محسن أن التوتر الشديد والقلق يؤثران على الشعر بشكل كبير، ويؤديان إلى تساقط الشعر من جذوره، وكذلك إساءة استخدام الشعر عن طريق تكرار الفرد الكيماوى والفرد الحرارى، وأيضا عن طريق تكرار الصبغات.

ويقول دكتور محسن إنه يجب عند تساقط الشعر بشكل زائد التوجه إلى الطبيب المختص لتشخيص الحالة، ومعرفة سبب تساقط الشعر، فإذا كان السبب هو الأنيميا يتم إعطاء المرأة أملاح معدنية كالمنجنيز بكميات صغيرة.

وأكد دكتور محسن، أهمية التغذية السليمة، والتى تقى من تساقط الشعر، حيث يجب الإكثار من الكرّات والخضروات الطازجة والبقدونس والخس والجزر، مع الاهتمام بالتغذية العامة، خاصة البروتينات ومنتجات الألبان واللحوم البيضاء.

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