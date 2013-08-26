القرموطي يعرض "تورتة" ترمز إلى "مصر".. ويؤكد: كثرت الطعنات فيها

كتب : محمد عاشور منذ 9 دقائق

عرض الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت"، "تورتة" مكتوب عليها اسم مصر، كنوع من التعبير عن الشعب المصري.

وقال القرموطي إن الأحزاب السياسية والنخب لا تعمل لصالح البلد، ولكن لمصلحتهم الشخصية، منتظرين تقسيم "التورتة".

وقطع القرموطي "التورتة" من منتصفها، موضحا أن النصف الأيمن هو الشعب المصري والنصب الآخر تتصارع عليه النخب والأحزاب التي لا تلعب أي دور في صالح هذا الشعب ولا يقدمون حلولا لأزماته.

وغرس القرموطي السكين في "التورتة" عدة مرات، مشبها هذا السكين بالتدخلات الأجنبية والداخلية كطعنات للشعب المصري.