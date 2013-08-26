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مباشر – ريال مدريد بلا ركيزة ضد جرانادا.. وبنزيمة يتقدم

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مباشر – ريال مدريد بلا ركيزة ضد جرانادا.. وبنزيمة يتقدم مباشر – ريال مدريد بلا ركيزة ضد جرانادا.. وبنزيمة يتقدم

تابعوا مع FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد ومضيفه الإسباني جرانادا في الجولة الثانية من الليجا.

ريال مدريد يلعب بلا ارتكاز دفاعي صريح، في ظل غياب سامي خضيرا وإسير إيارامندي عن الفريق للإصابة مع شابي ألونسو.

ويقود لوكا مودريتش وسط ريال مدريد مع إسكو وأنخل دي ماريا وميسوت أوزيل وراء كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

للتعرف على التشكيل كاملا ومتابعة النتيجة لحظة بلحظة زوروا هذا الرابط..

http://www.filgoal.com/Arabic/MatchInfo.aspx?MatchId=178405

كريم بنزيمة تقدم لريال مدريد مع الدقيقة 10 من عمر المباراة.

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