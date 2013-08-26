مباشر – ريال مدريد بلا ركيزة ضد جرانادا.. وبنزيمة يتقدم

تابعوا مع FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد ومضيفه الإسباني جرانادا في الجولة الثانية من الليجا.

ريال مدريد يلعب بلا ارتكاز دفاعي صريح، في ظل غياب سامي خضيرا وإسير إيارامندي عن الفريق للإصابة مع شابي ألونسو.

ويقود لوكا مودريتش وسط ريال مدريد مع إسكو وأنخل دي ماريا وميسوت أوزيل وراء كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

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كريم بنزيمة تقدم لريال مدريد مع الدقيقة 10 من عمر المباراة.