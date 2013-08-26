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الخارجية الأمريكية تنفي إلغاء محادثات السلام "الإسرائيلية - الفلسطينية"

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الخارجية الأمريكية تنفي إلغاء محادثات السلام "الإسرائيلية - الفلسطينية" الخارجية الأمريكية تنفي إلغاء محادثات السلام "الإسرائيلية - الفلسطينية"

كتب : رويترز منذ 13 دقيقة

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تقارير تقول إن محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ألغيت بعد اشتباكات في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف، "يمكن أن أؤكد لكم أنه لم تلغَ أي اجتماعات، فالأطراف تشارك في مفاوضات جادة ومتواصلة".

كانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم، عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن "الفلسطينيين ألغوا المحادثات مع الإسرائيليين بعدما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص ثلاثة فلسطينيين أثناء مداهمة في الصباح الباكر لإلقاء القبض على مسلح مشتبه به في الضفة الغربية".

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