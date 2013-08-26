"كايرو دار" ينشر شروط ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية بالأزهر

ينشر "كايرو دار" الشروط الكاملة للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، من حيث شروط القبول، وإجراءات القبول، ونظام الإقامة، ورسوم الإقامة، ونظام التأديب.

> _ شروط القبول للإقامة بالمدينة الجامعية:

> أولاً: بالنسبة للطلاب والطالبات القدامى "سنوات النقل" أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على تقدير جيد على الأقل.

> • ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان المحافظة التى توجد بها المدينة الجامعية أو ضواحيها.

> • ألا يكون الطالب أو الطالبة وقع عليهما أى عقوبة تستوجب عدم الإسكان.

> • أن يكون الطالب أو الطالبة قد تقدما فى الموعد المحدد للإسكان بالمدينة الجامعية.

> • أن يكون الطلاب مستوفين للمستندات والأوراق المطلوبة.

ثانياً: الطلاب والطالبات المستجدون "الثانوية الأزهرية"

> • أن يكونوا حاصلين على الثانوية الأزهرية وضمن المقبولين عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر.

> • ألا يكونوا من سكان المحافظة التى توجد بها المدينة الجامعية أو ضواحيها.

> • أن يكونوا قد تقدموا فى الموعد المحدد للإسكان بالمدينة الجامعية.

> • أن يكونوا مستوفين للمستندات والأوراق المطلوبة.

ثالثاً: الحالات الاستتثائية :

> ويمكن حصر هذه الحالات فيما يلى: الحالات المرضية :

> (كفيف البصر – شلل أطفال يعوق عن الحركة – شلل رعاش – بتر أحد الأطراف يعوق عن الحركة – الحالات المرضية الحرجة التى تستدعى الإقامة قريباً من الجامعة) يشترط فى الحالات السابقة تقديم شهادة طبية بحالة المريض معتمدة من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة واللجان الطبية التى تحددها.

• وفاة الوالد :أن تكون الوفاة خلال العام الدراسى خلال عام من تاريخ الوفاة حتى بداية العام الدراسى الجديد، الكوارث :وقوع كارثة تؤثر على الطالب أو الطالبة اجتماعياً.

_أما عن إجراءات قبول الطلاب بالمدن الجامعية:

> يستلزم على الطالب الأخذ بتعليمات التسكين بالمدينة، وهى نتيجة القبول تعلن فى المدينة والكلية بلوحة الإعلانات، ويسقط حق الطالب أو الطالبة فى الإقامة بعد مضى مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.

ملء نموذج طلب الإقامة بالمدن الجامعية بعد دفع الرسوم المقررة واستيفاء البيانات التى به من شئون الطلاب بالكلية التابع لها.

وتسليم مظروف الالتحاق إلى مكتب تنسيق القبول للمدن الجامعية للطلاب أو الطالبات مرفقاً به نموذج طلب الإقامة بالمدن الجامعية، وعدد 4 صور شخصية للطالب أو الطالبة، وصورة من بطاقة الرقم القومى للطالب أو الطالبة والوالد أو ولى الأمر (الأصل للإطلاع ).

> وأيضا شهادة طبية معتمدة من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة بالنسبة للطلاب ذوى الحالات الخاصة، صورة من إيصال مكتب التنسيق وبطاقة الترشيح للكلية والأصل للإطلاع "بالنسبة للمستجدين فقط".

يتولى مكتب تنسيق القبول للمدن الجامعية للطلاب والطالبات استلام مظروف الالتحاق خلال شهر أغسطس بالنسبة للطلاب القدامى.

_أما عن نظام الإقامة بالمدن الجامعية:

> تتمثل فى نظام التغذية :

> فتتولى إدارة التغذية بالمدينة الإشراف على المطاعم والمطابخ ونظافتها وتقديم الوجبات (الجافة – المطهية)، وعددها 3 وجبات يومياً.

• ويتم تسليم بونات التغذية للطالب بعد سداد الرسوم المقررة إلى المشرف المختص عند طلب صرف الوجبة مع إبراز كارنيه الإقامة الخاص به.

> • وتقدم وجبات الطعام بمطعم كل مدينة فى المواعيد الآتية الإفطار من الساعة 6.30 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً للبنين أو البنات، والغداء من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 4 مساء للبنين، الغذاء من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة 4 مساء للبنات، العشاء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 9 مساء للبنين، العشاء من الساعة 5.30 ظهراً إلى الساعة 7.30مساء للبنات.

جواز تعديل هذه المواعيد وفق مقتضيات الأحوال بعد اعتماد السلطة المختصة مدير المدينة.

• إذا غاب الطالب أو الطالبة عن تناول وجبات الطعام يتم تحميله بقيمتها مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى العقوبات المستحقة إن وجدت مخالفات.

> • لا يسمح للطالب أو الطالبة بالدخول إلى المطعم إلا إذا كان معه بون وجبة الطعام وكارنيه الإقامة.

> • لا يسمح بدخول المطعم بملابس غير لائقة، مع مراعاة النظام عند صرف الوجبات.

> • لا يحق إعطاء بون التغذية للغير بل هى حق شخصى.

> • يحظر على الطالب أو الطالبة الاحتفاظ بمأكولات داخل حجرة النوم إلا فى حالة الضرورة، وتحفظ فى مكان خاص فى المبنى (الأوفيس) وبترخيص من المدينة.

> • وقف صرف التغذية خلال الإجازات والعطلات الرسمية، وفى حالة وجود شكوى التوجه إلى المشرف المتواجد بالمطعم.

• نظام الرعاية الطبية :

> تتولى الوحدة الطبية علاج وإسعاف الطلبة أو الطالبات عن طريق التوجه شخصياً إليها أو عن طريق المشرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج، ويتم نقل الطالب أو الطالبة فى سيارة الإسعاف بالمدينة إلى المستشفى إذا احتاجت الحالة الصحية لذلك بناء على تأشيرة الطبيب.

• توقيتات إغلاق المدينة والأماكن التابعة لها والزيارات:

> • يتم التمام اليومى للطالبات الساعة 6 مساء فى الشتاء و8 مساء فى الصيف، ويصرح بالتأخير فى الشتاء حتى الساعة الثامنة وفى الصيف حتى الساعة التاسعة.

> • يتم التمام اليومى للطلاب الساعة الواحدة صباحاً طوال أيام الأسبوع والساعة 12 مساء أيام الخميس والعطلات الرسمية.

> • يثبت الغياب والحضور للطلاب والطالبات فى لوحة الإعلانات فى المبنى.

> • تنتهى مواعيد تقديم وجبات الطعام بمطعم المدينة بالنسبة للإفطار التاسعة والنصف صباحاً و4 مساء بالنسبة للغداء و9 مساء بالنسبة لوجبة العشاء للبنين والسابعة والنصف للبنات.

> • مواعيد استقبال الزوار بالنسبة للطلبة والطالبات على النحو التالى-

> - بالنسبة للطلبة من الساعة الثالثة مساء حتى السابعة مساء صيفاً وشتاء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً علاوة على المواعيد العادية (أيام الجمع والعطلات الرسمية)

> - بالنسبة للطالبات من الساعة الثانية ظهراً حتى الخامسة مساء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

> _ أما عن رسوم الإقامة بالمدن الجامعية: نظام السداد ودفع الرسوم المقررة للإقامة:

> يحق للطالب أو الطالبة سداد الرسوم على دفعتين (الأولى قبل التسكين فى أول العام الدراسى) والثانية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، ويتم السداد خلال التسعة أيام الأولى من الشهر، للطالب أو الطالبة الحق فى السداد شهرياً أو على أقساط حسب حالته الاجتماعية.

وتحدد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية على النحو التالى 100 جنيه صيانة مبانى تدفع سنوياً على دفعتين، 10 جنيهات رسم إقامة وتغذية يدفع مقدماً أول كل شهر، 25 جنيها تأمين يرد بعد انتهاء الإقامة بعد خصم ما يكون مستحقاً عليه.

وأيضا 20 جنيها رسم تحسين خدمة مرة واحدة فى السنة، ولا يرد إلا فى حالة عدم الإقامة، و5 جنيهات رسم صيانة واستهلاك يدفع شهرياً، 5 جنيهات رسم تحسين خدمة إضافى يدفع شهرياً، 1 جنيه تغليف كارنيه.

كما يحاسب الطالب أو الطالبة، خلال أشهر الإقامة بالمدينة وشهر المغادرة بواقع شهر كامل إذا زادت مدة الإقامة عن خمسة عشر يوماً مضافاً إليه رسوم تحسين الخدمة والصيانة الكاملة.

وتحصل الرسوم كاملة فى حالة قيام الطالب أو الطالبة بإجازة رسمية، على أن يتم تقديم طلب الإجازة قبل القيام بها بمدة 48 ساعة ويسلم بونات التغذية، أما فى حالة القيام برحلات تابعة للجامعة يتم الإعفاء من سداد قيمة وجبات الغذاء عن الفترة المنقطع فيها عن الإقامة بالمدينة الجامعية بشرط تقديم ما يثبت ذلك.

> _ أما عن نظام التأديب يخضع الطلاب المقيمون بالمدن الجامعية للنظام التأديبى الآتى: لفت نظر، إنذار، سداد قيمة التلفيات أو تحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية، إيقاف الإجازة الأسبوعية، الحرمان من الإقامة لمدة (أسبوع – أسبوعين – شهر- نهائياً )، إبلاغ ولى الأمر.

وأيضا تتوقف درجة العقوبة على نوع المخالفة التى ارتكبها الطالب أو الطالبة، ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها، خاصة ما يلى التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمى، أو عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة، وارتكاب أفعال مخلة بالآداب، أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام.

أو الاعتداء على أحد الطلاب أو العاملين بالمدينة، وعدم استخدام أدوات المدينة، أو العهدة فى غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات ونظام مبانى المدينة مما يؤدى إلى حدوث تلفيات، واصطحاب زائرات من خارج المدينة (بالنسبة للطالبات أو الطلاب) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم، استخدام بون التغذية غير خاص بالطالب أو الطالبة.

وايضا الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير، التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالمدينة، التحريض على مخالفة التعليمات الخاصة بالمدينة، أو تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة، أو بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها، التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو التحريض عليها.

> وتكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام، يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب إخطار ولى الأمر فى حالة حرمان الطالب أو الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً أو نهائياً.

> وفى حالة تعدد المخالفات المحددة يحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب أو الطالبة من طلاب الجامعة، لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية، حفظ صورة من قرار التأديب بملف الطالب أو الطالبة.