في أول حوار له غدًا.. وزير التربية والتعليم يتحدث عن تأمين المدارس في "هنا العاصمة"

كتب : سهيلة حامد الإثنين 26-08-2013 16:33

يحل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، غدًا، ضيفًا على برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه في ذلك اليوم الإعلامية دينا عبدالرحمن، على قناة "CBC"، في حوار خاص هو الأول لوزير التربية والتعليم منذ توليه منصبه.

ويجيب خلاله أبوالنصر، عن تساؤلات البيت المصري، كيف سيتم تأمين المدارس لاستقبال العام الدراسي؟ وما حقيقة فرم الكتب المدرسية الجديدة بعد طباعتها؟ هل يتم تغيير المناهج في اللحظات الأخيرة؟، كما سيتلقى الوزير أسئلة واستفسارات الأسرة المصرية على الهواء مباشرة.