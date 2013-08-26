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مذيع "الجزيرة" ينشر صورا كاذبة عبر "تويتر" تحت اسم "حرق السيسي للمصريين"

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مذيع "الجزيرة" ينشر صورا كاذبة عبر "تويتر" تحت اسم "حرق السيسي للمصريين" مذيع "الجزيرة" ينشر صورا كاذبة عبر "تويتر" تحت اسم "حرق السيسي للمصريين"

كتب : سهيلة حامد الإثنين 26-08-2013 16:59

نشر الإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة "الجزيرة"، صورة لشخص التهمته النيران، وصورها على أنها نتيجة ما فعله وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح ، بالشعب المصري.

كتب منصور، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "هكذا يفعل السيسي بالمصريين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

وعلى الرغم من انتشار الصورة من خلاله على موقع "تويتر" بشكل كبير، إلا أن الصورة التي نشرها منصور، التقطت في أحداث القمع بجنوب إفريقيا في 18 مايو عام 2008، لأب يبلغ من العمر 35 عاما لثلاثة أطفال.

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