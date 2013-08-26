"الأوقاف" بسوهاج: وقف المستحقات المالية للخطباء غير الأزهريين

أكد الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن المديرية تلقت خطابا من وزارة الأوقاف يطلب وقف المستحقات المالية للخطباء بالمكافأة من غير حملة المؤهلات الأزهرية بداية من شهر سبتمبر القادم.

يأتى هذا الإجراء كخطوة لإلغاء تراخيص خطبة الجمعة الممنوحة لهم لاستبعاد جميع من لا ينتمون إلى المؤسسة الأزهرية.

وأكد الصغير أن المديرية سوف تعتمد أيضا على خريجى معهد إعداد الدعاة الذى سيتم معاملته كحملة المؤهلات الأزهرية، مضيفا أن إجراء استبعاد الدعاة غير الأزهريين لن يؤثر على غلق المساجد، مشيرا إلى أن الخطابة والأئمة والدعاة الموجودين بالمحافظة كافين لتغطيه مساجد القاهرة نفسها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الإجراء الذى قام به وزير الأوقاف جاء فى محله وكان من المفترض أن يتم تطبيقه منذ وقت مضى لأنه يعد إصلاحا للدعوة والدعاة.

وأشار الصغير إلى أن الثانى من شهر سبتمبر القادم سيتم حصر عدد الخطباء الذين سيتم استبعادهم.

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