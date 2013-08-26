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حركة تنقلات لرؤساء الأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام ببورسعيد

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حركة تنقلات لرؤساء الأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام ببورسعيد حركة تنقلات لرؤساء الأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام ببورسعيد

أكد محافظ بورسعيد اللواء سماح محمد قنديل بأنه أعتمد منذ قليل حركة تنقلات رؤساء الإحياء التى شملت كلا من المهندس كامل أبوزهرة رئيس حى الزهور ليشغل منصبا لرئاسة مدينة بور فؤاد على أن يتولى المهندس محمد حسن رئاسة حى الزهور واستمرار كل من المهندس حسن محمود حسن الروراوى فى موقعه رئيسا لحى المناخ واللواء مصطفى فتحى صدقى رئيسا لحى الجنوب ومحمد كمال قائما بإعمال رئيس الضواحى.

كما تم نقل كلا من رئيس حى الشرق إلى الديوان العام بالمحافظة ورئيس حى العرب إلى محافظة كفر الشيخ على أن يتم تكليف 2 من الشباب لإدارة العمل بهما لحين شغل المنصبين.

فيما أكد المحافظ أن الحركة شملت العميد ممدوح قناوى مدير مكتبه ليشغل إدارة الأسواق ومحسن العسيلى مدير إدارة التعاونيات للعمل موظفا بحى العرب.
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