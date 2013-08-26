جامعة سوهاج تناقش أول رسالة دكتوراه بنظام "الكونفرانس"

ناقش اليوم الاثنين الباحث أحمد محمد أبو ضيف المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم رسالة دكتوراه بنظام الفيديو كونفرانس أو “اللقاءات المرئية ” بعنوان “تصميم ودراسات فيزوكيميائية و التداخل مع الحمض النووى الديوكسى ريبوزى وفحص كيناتيكى لنشاطية بعض المتراكبات عديدة الوظائف والمحتوية على قواعد شيف ” تحت رعاية الدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم والدكتور محمود على أبو العز مدير مركز المعلومات وشبكة الاتصالات .

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور سعيد أحمد إبراهيم أستاذ الكيمياء غير العضوية كلية العلوم جامعة أسيوط محكم خارجى والدكتور محمد السيد عبد العال سالم أستاذ الكيمياء الفيزيائية كلية العلوم جامعة طنطا محكم خارجى والدكتورة ليلى حمدان عبد الرحمن أستاذ الكيمياء غير العضوية كلية العلوم جامعة سوهاج محكم داخلى والدكتور رأفت محمد أحمد الخطيب أستاذ مساعد الكيمياء غير العضوية كلية العلوم جامعة سوهاج محكم داخلى.

حضر مناقشة الرسالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم , منهم الدكتور أحمد محمد الصغير وكيل كلية العلوم لشئون الطلاب والدكتورة سمية رمضان وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والدكتور عايدة محيى الدين عميد كلية العلوم السابق والدكتورة حسنية مهران أستاذ بقسم الكيمياء والدكتورة نجوى الصاوى أستاذ بقسم الكيمياء .