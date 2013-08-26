محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل صيادى بحيرة مريوط وتفعيل خطة تنمية البحيرة

عقد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعا بخصوص بحيرة مريوط، حضره مع الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والدكتور عمرو ربيع رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة ومحمد الفار مندوب نقابة صيادى بحيرة مريوط.

وتم مناقشة مطالب صيادى البحيرة، والتى تنحصر فى زيادة عدد الحفارات لتطهير البحيرة، وقامت هيئة الثروة السمكية بالفعل بتأجير عدد 5 حفارات، وطرح مناقصة بهذا الشأن.

كما طالبوا بتعظيم الثروة السمكية بأنواعها المختلفة فى البحيرة من العائلة البورية والقاروص والدنيس، بالإضافة إلى تدوير المكن بحوض الألف فدان، ومطالبة شركات البترول التى تصب مخلفاتها على المجرى الملاحى بتقنين أوضاعها ومعالجة المياه.

وقد أشار الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إلى أنه سيتم بحث مشاكل الصيادين، واستخدام مياه الصرف المعالجة فى زراعة النباتات، واستخدام مياه الأمطار الاستخدام الأمثل فى الزراعات التى تنتج المضادات الحيوية.

الجدير بالذكر أن كمية مياه الصرف المعالجة بالإسكندرية تقد بـ2.5 مليون متر مكعب يومياً، بما يعادل 1 مليار متر مكعب تلقى فى البحر، وسوف يتم العمل على استخدام تلك الكمية فى المناطق الصحراوية، وزرع الغابات، كما سيتم التنسيق مع شركة مياه الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب لتفعيل خطة تنمية البحيرة.