أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل صيادى بحيرة مريوط وتفعيل خطة تنمية البحيرة

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل صيادى بحيرة مريوط وتفعيل خطة تنمية البحيرة محافظ الإسكندرية يبحث مشاكل صيادى بحيرة مريوط وتفعيل خطة تنمية البحيرة

عقد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعا بخصوص بحيرة مريوط، حضره مع الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والدكتور عمرو ربيع رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة ومحمد الفار مندوب نقابة صيادى بحيرة مريوط.

وتم مناقشة مطالب صيادى البحيرة، والتى تنحصر فى زيادة عدد الحفارات لتطهير البحيرة، وقامت هيئة الثروة السمكية بالفعل بتأجير عدد 5 حفارات، وطرح مناقصة بهذا الشأن.

كما طالبوا بتعظيم الثروة السمكية بأنواعها المختلفة فى البحيرة من العائلة البورية والقاروص والدنيس، بالإضافة إلى تدوير المكن بحوض الألف فدان، ومطالبة شركات البترول التى تصب مخلفاتها على المجرى الملاحى بتقنين أوضاعها ومعالجة المياه.

وقد أشار الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إلى أنه سيتم بحث مشاكل الصيادين، واستخدام مياه الصرف المعالجة فى زراعة النباتات، واستخدام مياه الأمطار الاستخدام الأمثل فى الزراعات التى تنتج المضادات الحيوية.

الجدير بالذكر أن كمية مياه الصرف المعالجة بالإسكندرية تقد بـ2.5 مليون متر مكعب يومياً، بما يعادل 1 مليار متر مكعب تلقى فى البحر، وسوف يتم العمل على استخدام تلك الكمية فى المناطق الصحراوية، وزرع الغابات، كما سيتم التنسيق مع شركة مياه الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب لتفعيل خطة تنمية البحيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365