بالصور.. محافظ الفيوم يقوم بجولة تفقدية لـ"مستشفى الفيوم العام"

قام الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، بجولة مفاجئة لمستشفى الفيوم العام لمتابعة سير العمل بالمستشفى والوقوف على المشكلات التى قد تعوق العمل وتذليلها على الفور، لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى على أكمل وجه، ورافقه خلال الجولة اللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور جمال شعيب مدير المستشفى.

وتفقد محافظ الفيوم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية وعيادات الجلدية والأطفال وقسم الأشعة والرنين المغناطيسى وتفقد قسم استقبال الباطنة ووحدتى العناية المركزة والسمعيات وقسم الحروق ووحدة العناية المركزة للأطفال.

وأصدر تكليفات لمدير المستشفى بتزويد قاعة الانتظار بقسم العمليات والجراحة بعدد من المقاعد وعمل مكتب استعلامات رئيسى بالمستشفى لخدمة الجماهير والمرضى وضرورة عمل عيادة متنقلة للكشف المبكر على أورام الصدر.

وأكد "المحافظ" على ضرورة توافر الأطباء والممرضين والعمال بالمستشفى على مدار اليوم من خلال عمل النوبتجيات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية الشاملة للمرضى بصفة منتظمة ومستمرة، مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز المجيدين ومحاسبة المقصرين.

وأضاف أن الجولات المفاجئة مستمرة لضبط العمل وتحقيق الانتظام والتقدم والتنمية الشاملة، التى يسعى إليها الجميع فى شتى المجالات.