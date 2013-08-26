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فاطمه ناعوت: فوز محفوظ وداود ومحسنه بجوائز الدولة انتصار للفنون

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فاطمه ناعوت: فوز محفوظ وداود ومحسنه بجوائز الدولة انتصار للفنون فاطمه ناعوت: فوز محفوظ وداود ومحسنه بجوائز الدولة انتصار للفنون

ابدت الكاتبة الصحفيه فاطمه ناعوت سعادتها بالشخصيات الفائزة بجوائز الدوله التى اعلن عنها اليوم
> وعبر صفحتها على فيس بوك كتبت ناعوت.فوز محفوظ عبد الرحمن وداود عبد السيد ومحسنة توفيق وسيد حجاب وأحمد عبد المعطي حجازي بجوائز الدولة هذا العام، هو انتصارٌ للفنون والآداب في . شرُفت بهم الجوائز.

يذكر ان الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازىى فاز بجائزة النيل للآداب. والكاتب الكبير والسيناريست محفوظ عبد الرحمن، بجائزة النيل فى فرع الفنون ،
> كما فاز كل من الأديب محمد ناجى، والكاتب نسيم مجلى، بجائزة التفوق فرع الآداب .و كل من عصام السيد وكرم النجار بجائزة التفوق فرع الفنون. و حصل كل من المخرج داوود عبد السيد، والفنانة محسنة توفيق، والفنان التشكيلى أحمد نوار، على جائزة الدولة التقديرية فرع الفنون،
> ونال كل من الشاعر الكبير سيد حجاب ونهاد صليحة وسعيد سالم جائزة الدولة التقديرية للآداب، وفاز كل من جلال أمين وحافظ دياب وفيصل يونس بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية. كما أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة عن فوز كل من حسن عماد مكاوى عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة وصفى الدين خربوش بجائزة التفوق فرع العلوم الاجتماعية وتم حجب الجائزة الثالثة.

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