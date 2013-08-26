جمال عبد الرحيم: كارنيه الصحفيين مزود بـ3 علامات مائية ويستحيل تزويره

أكد رئيس تحرير الجمهورية، جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن ما يثار حول ضبط قوات الأمن لكارنيهات عضوية نقابة الصحفيين مزورة، أمر عارٍ تماماً من الصحة، لافتاً إلى أن كارنيه عضوية النقابة، مزود بـ3 علامات مائية ولا يمكن تزويره.

قال عبد الرحيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة لم يصل إليها من أى جهة رسمية معلومة مؤكدة ضبط أشخاص يحملون كارنيه مزورًا لعضويتها، مضيفاً أن هذا ما يثبت بطلان الأقاويل حول هذا الأمر.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، يتواصلون الآن مع القيادة العامة للقوات المسلحة، للتأكيد على تمسكهم بحق الصحفيين فى مكتسباتهم المهنية بضرورة احترام كارنيه النقابة، واعتداده من قبل أفراد الأمن فى الأكمنة، والسماح للزملاء الصحفيين بحرية التنقل خلال ساعات الحظر، بموجبه.

وأشار عبد الرحيم إلى أنهم سيطالبون باقتصار استخراج التصاريح الأمنية من قيادة المنطقة المركزية العسكرية على الزملاء غير النقابيين.