أحمد مكي: الشرطة ورّطت الجيش في فض الاعتصامات.. والتهم الموجهة لمرسي «سياسية»

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، إن السلطة الحالية في مصر لم يكن لها «شرعية على الإطلاق»، مُضيفًا «لا شك أن عقيدة الجيش المصري قد تغيرت والصورة البشعة التي ظهر بها الجيش في فض رابعة ستؤثر سلبًا على سمعته».

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لا توجد ثورة في العالم يقوم بها وزير دفاع، وكل التهم الموجهة للإخوان سياسية

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، متسائلًا «كيف يُتهم الدكتور مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين؟ جميع التهم الموجّهة للرئيس مرسي سيتم حلّها سياسيًّا».