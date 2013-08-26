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دنيا سمير غانم تصدر ألبومها الأول "بعد الحظر"

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دنيا سمير غانم تصدر ألبومها الأول "بعد الحظر" دنيا سمير غانم تصدر ألبومها الأول "بعد الحظر"

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 26-08-2013 17:40

انتهت دنيا سمير غانم، من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، ومن المقرر إصداره في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، مع نهاية الحظر، بعد فترة طويلة من التحضيرات والتجهيزات، وصلت إلي عامين كاملين.

الألبوم من إنتاج شركة روزناما ريكوردز، ويضم 11 أغنية، أعلن الشاعر أمير طعيمة تفاصيل 3 أغاني منها، وهم "قصة شتا"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي وهندسة صوت محمد صقر، وأغنية "يوم عادي جداً" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي وهندسة صوت محمد صقر، وأغنية "لو كنت مكانك"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي وهندسة صوت خالد سند.

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