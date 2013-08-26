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البدوي: "نيوسنشري" تواصل تصوير "القشاش" لدعم صناعة السينما

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البدوي: "نيوسنشري" تواصل تصوير "القشاش" لدعم صناعة السينما البدوي: "نيوسنشري" تواصل تصوير "القشاش" لدعم صناعة السينما

كتب : نورهان طلعت منذ 19 دقيقة

أكد أحمد البدوي المدير العام لشركة "نيوسنشري" للإنتاج السينمائي، أنه رغم الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد، إلا أن الشركة استأنفت تصوير أحدث أفلامها "القشاش"، إيمانا منها بضرورة استمرار العمل ودعم صناعة السينما وعدم الوقوع فريسة اليأس والإحباط، مشيرا إلى أن استمرار التصوير يعد بمثابة استمرار للحياة بالنسبة للعاملين بالفيلم، من فريق التمثيل والإخراج والتصوير وحتى أصغر عامل، بينما يعني توقف العمل احتمال تعرض سوق العمل السينمائي للبطالة بمرور الوقت.

وأضاف البدوي أن الشركة منذ إنشائها اختارت أن تنافس، عن طريق إنتاج أفلام تهدف لإعادة الأسرة المصرية لمشاهدة الأعمال السينمائية المتنوعة التي تحترم عقليتها، وبات ذلك واضحا في أعمالها السابقة التي حازت العديد من الجوائز في المهرجانات المصرية والأجنبية، وكان لمثل هذه الأعمال تأثيرا واضحا في الشارع المصري؛ مثل فيلمي "678" و"أسماء"، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى، كان آخرها فيلم "نظرية عمتي" الذي يعرض حاليا.

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