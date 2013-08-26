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الزمالك يثق في حلمي طولان

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الزمالك يثق في حلمي طولان الزمالك يثق في حلمي طولان

أبدت لجنة الكرة بالزمالك ثقتها التامة في قدرات المدير الفني حلمي طولان لقيادة الفريق الأبيض لتغيير وضع النادي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يعاني من انطلاقة بطيئة في دوري أبطال إفريقيا بعد جمع نقطة من 3 مباريات إثر التعادل مع الأهلي ثم السقوط أمام ليوبار الكونجولي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

واجتمعت لجنة الكرة برئاسة حمادة إمام أيقونة الزمالك مع حلمي طولان للوقوف على استعدادات الفريق للجولة المقبلة المصيرية أمام أورلاندو بايرتس في .

وقال إمام عقب الاجتماع فيما أبرزه الزمالك عبر موقعه الالكتروني: "كلنا ثقة في حلمي طولان وقدرات الفريق على عبور الأزمة الحالية".

وتابع "شاهدنا تركيز عالي في الفريق واستعدادات طيبة لمباراة أورلاندو".

ويساعد الزمالك في محاولته الإفريقية أنه يخوض الجولات الـ3 المتبقية من عمر الفريق في مرحلة المجموعات على أرض مصر.

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