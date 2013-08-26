وزير التموين: واردات القمح لن تتأثر إذا قررت أى دولة قطع علاقتها الاقتصادية

صرح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن واردات مصر من القمح لن تتأثر فى حالة قيام أى دولة من منتجى القمح بقطع علاقتها فى مصر، مشيرا إلى أن سياسية الوزارة منذ فتح باب الاستيراد عملت على تنويع المناشئ المختلفة وشراء القمح، من خلال البورصات بالسعر الأمثل وبالجودة المناسبة.

وأضاف خلال الاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بحج القرعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم حتى الآن استيراد نحو مليون طن قمح من كل من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأوزباكستان وفرنسا.

ولفت أبوشادى إلى أنه تم انتداب أحد خبراء التمثيل التجارى لشراء القمح، كما تم انتداب مستشار تجارى لمكتب الوزير، وذلك لإعطاء الرأى الأمثل فى شراء القمح من مختلف البورصات.

وفيما يتعلق بالقمح المحلى أوضح أبوشادى أنه سيتم خلال 9 سبتمبر المقبل (عيد الفلاح) الإعلان عن الأسعار الجديدة لتوريد القمح المحلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وذلك لتشجيع الفلاح المصرى على الزراعة القمح تجدر الإشارة إلى أن سعر الأردب فى موسم الحصاد 2012-2013 بلغ 400 جنيه للأردب.

وقال أبو شادى، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل سيعلن مجلس الوزراء عن تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحا أنه إذا لم يقم الجهاز بجهود تظهر للمواطن على أرض الواقع خلال عام سيتم التقدم بطلب لإلغائه.

وفى سياق آخر قال أبو شادى، ردا على ما تردد بشأن تراجع دور لجنة المساعدات الأجنبية فى الفترة الماضية، إه يتم الآن إلى تفعيل دورها فى المرحلة المقبلة موضحا أنه تم تعيين مدير عام جديد للجنة .

من جهة أخرى قال وزير التموين، إنه تم حتى الآن إضافة نحو 3.544 مليون مولود جديد على البطاقات التموينية وحذف نحو 81.351 ألف فرد.

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