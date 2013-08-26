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نجوى كرم تضيء سماء الدار البيضاء

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نجوى كرم تضيء سماء الدار البيضاء نجوى كرم تضيء سماء الدار البيضاء

أحيت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم حفلة افتتاح مهرجان "كازابلانكا" في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث قدّمت عدداً كبيراً من أغانيها الشّهيرة التي تفاعل معها الجمهور المتوافد من جميع المناطق المغربيّة وبلدان المغرب العربيّ.
تجدر الإشارة إلى أن نجوى كرم، أحيت حفل ختام فعاليات مهرجان "مونتي كارلو" منذ أيام قليلة، في ليلة ساهرة حملت شعار "ليلة من الشرق" في حفل حضره العديد من المعجبين، وسط حضورها بفستان أنيق وإطلالة رائعة ، فيما تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، في الفترة من 4 أكتوبر المقبل وحتى 19 من نفس الشهر. ومن المقرر أن يكون أول حفلات نجوى في بوكا راتون، فلوريدا 4 أكتوبر، أما 5 منه فتحيي حفلا في لوس انجيلوس، كاليفورنيا، و11 من نفس الشهر بالعاصمة واشنطن، و12 أكتوبر تحيي حفلا في هيوستن، و18 منه في ديترويت.

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