"الحرية والعدالة" تؤكد أنها تدار من القاهرة وليس من تركيا

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

علقت صفحة "الحرية والعدالة" عبر "فيسبوك"، على بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي ظهر أنه تم نشره من إسطنبول، بأن كل حدث يمكن لأدمن الصفحة، اختيار مكان الحدث بكل بساطة حيث يمكن كل شخص كتابة ستاتس عن حدث في ‫ألمانيا‬ وتحديد موقعها في ‫‏برلين‬ وهو في ‏مصر.

وأضاف القائمون على الحزب أن ماحدث هو أن "أحد الأدمن من القاهرة كان قد نشر ألبوما لاعتصام ‫‏تركيا‬ التضامني مع ثوار مصر وقام بتحديد مكان الألبوم في إسطنبول، وظلت إعدادات المكان لدى الأدمن كما هي، حيث إن الحزب والصفحة لديها مراسلون خارج مصر، ويصل لهم صور وفيديوهات من المصريين المقيمين بالخارج للفعاليات التي ينظمونها ويتم نشرها".

وقامت الصفحة بتحديد مكان نشر تعليقها عل ما تم نشره صباح اليوم، بإنه من من طوكيو في اليابان.