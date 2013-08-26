أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

عروس رامي عيّاش تصمم فستان الزفاف بنفسها

Google+ Print
عروس رامي عيّاش تصمم فستان الزفاف بنفسها عروس رامي عيّاش تصمم فستان الزفاف بنفسها

احتفل النَّجم اللبنانيّ رامي عيّاش مؤخَّرًا بحفل زفافه من الجميلة داليدا سعيد التي بدت متألِّقة كالسندريلا بالفستان الأبيض، وقد اختارت عروس النَّجم أن تضع لمساتها الخاصَّة على فستان الزفاف، فجاء بتصميم ملكيّ أنيق نسَّقته مع عقد جميل وتسريحة شعر مفتوحة. وفيما يخص أناقة النجم فقد كان كما عوّدنا دائماً متأنقاً ببدلة سوداء و لوك رائع .
أحببنا فكرة داليدا بأن تقوم بتصميم فستان الزفاف بنفسها، لتحتفظ بذكرى جميلة وخاصَّة لإطلالتها في الحفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي