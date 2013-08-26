عروس رامي عيّاش تصمم فستان الزفاف بنفسها

احتفل النَّجم اللبنانيّ رامي عيّاش مؤخَّرًا بحفل زفافه من الجميلة داليدا سعيد التي بدت متألِّقة كالسندريلا بالفستان الأبيض، وقد اختارت عروس النَّجم أن تضع لمساتها الخاصَّة على فستان الزفاف، فجاء بتصميم ملكيّ أنيق نسَّقته مع عقد جميل وتسريحة شعر مفتوحة. وفيما يخص أناقة النجم فقد كان كما عوّدنا دائماً متأنقاً ببدلة سوداء و لوك رائع .

أحببنا فكرة داليدا بأن تقوم بتصميم فستان الزفاف بنفسها، لتحتفظ بذكرى جميلة وخاصَّة لإطلالتها في الحفل.