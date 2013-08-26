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إطلالات مختلفة وعصريَّة لنجمات حفل "VMA"

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إطلالات مختلفة وعصريَّة لنجمات حفل "VMA" إطلالات مختلفة وعصريَّة لنجمات حفل "VMA"

انتهى قبل ساعات معدودة حفل توزيع جوائز "MTV  Video Music Awards " في مدينة نيويورك الأمريكيَّة، حيث اجتمعت على سجَّادته الحمراء أشهر نجمات الموسيقى ليتألَّقن بأزياء مختلفة وعصريَّة.
وقد استغنت "Lady Gaga" عن جرأة إطلالاتها المعروفة على السجَّادة الحمراء، واختارت فستانًا جلديًّا بتصميم عصريّ من "Prabal Gurung"، ولكن غرابتها لم تختفِ كليًّا من الحفل، إذ أظهرتها على المسرح أثناء أدائها لفقرة غنائيَّة في الحفل.
وأثارت المغنية الشابَّة "Miley Cyrus" سخرية المتابعين على شبكات التَّواصل الاجتماعيّ بزيِّها الضيِّق من "Dolce & Gabbana"، وتسريحة شعرها الغريبة.
أمَّا بالنِّسبة لأجمل الإطلالات، فيمكن أن نقول أنَّ هذا اللقب يذهب إلى الصديقتين " Taylor Swift" التي فاجأتنا بطلّة سوداء أنيقة للغاية من " Herve Leger", و "Selena Gomez" بفستانها ذو التَّصميم العصريّ الرَّائع من " Atelier Versace"
شاهدي في الصُّور أعلاه كيف ظهرت النَّجمات بإطلالات مختلفة على السجَّادة الحمراء لحفل "MTV Video Music Awards 2013".

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سيدتي