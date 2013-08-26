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رئيس جامعة كفرالشيخ: المحافظة تحتل المرتبة الأولى في الإصابة بفيروس "سي

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رئيس جامعة كفرالشيخ: المحافظة تحتل المرتبة الأولى في الإصابة بفيروس "سي رئيس جامعة كفرالشيخ: المحافظة تحتل المرتبة الأولى في الإصابة بفيروس "سي

كتب : كرم القرشى الإثنين 26-08-2013 14:22

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن المحافظة من أكثر محافظات الجمهورية انتشارا للأمراض المزمنة، وتعاني من نقص الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى عدم تناسب عدد أسّرة المستشفيات الحكومية مع أعداد المرضى.

وأشار القمرى، إلى أن إحصائيات وزارة الصحة تؤكد أن نصيب الفرد من المحافظة سرير لكل 150 مريضا، وهى أقل نسبة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح القمري، أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في الأمراض الوبائية القاتلة مثل الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي والأورام السرطانية، ويعاني المرضى من أبناء المحافظة وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة من صعوبة الوصول للمحافظات الأخرى والجلوس على أبواب وأرصفة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، ويلهثون خلف أي أمل في الشفاء تحت وطأة المعاناة والشدة بعدما ضاقت بهم مستشفيات كفرالشيخ وأحيانا لا يجد بعضهم وخصوصا غير القادرين، إلا الرصيف سريراً، والشارع عنبراً يأويهم.

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