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دراسة: عمل الآباء أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا يصيب الأبناء بالسلوك العدواني

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دراسة: عمل الآباء أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا يصيب الأبناء بالسلوك العدواني دراسة: عمل الآباء أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا يصيب الأبناء بالسلوك العدواني

كتب : أروا الشوربجي الإثنين 26-08-2013 15:06

اكتشفت دراسة جديدة، أُجريت في مركز برلين للعلوم الاجتماعية، ارتباط سلوك الطفل بوظيفة والده؛ حيث أن الأولاد الذين يقضي آباؤهم أكثر من 55 ساعة في الأسبوع في مكان عملهم، معرّضون للسلوك العدواني والمُعادي للمجتمع مقارنة بالأطفال الذين يقضى آباؤهم ساعات أقل.

وتستند الدراسة على بيانات من أكثر من 1400 طفل، ووجدت أن ما يقرب من 19 بالمائة من الآباء في أستراليا يمضون أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا في عملهم، منذ كان أبناؤهم يبلغون 5 سنوات، وما يقرب من 20 بالمائة منذ أن بلغ أطفالهم عمر الـ8 سنوات.

وأشارت الدراسة أن ساعات العمل الطويلة لا تؤثر على الفتيات مثلما تؤثر على الأولاد، كما توصي الدراسة بأن سياسات العمل ينبغي أن تعيد النظر في ثقافة ساعات العمل الطويلة التي زحفت إلى عدة وظائف في الاقتصاد الجديد.

يذكر أن دراسة مماثلة في ألمانيا عام 2011، أظهرت أن ما يقرب من 15 بالمائة من الآباء الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات يقضون 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع في العمل.

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