بحث تطوير العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبى

بحث مساعد رئيس الجمهورية السودانى العقيد عبد الرحمن الصادق المهدى، سير العلاقات الثنائية بين السودان والاتحاد الأوروبى، وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى توماس أولانشتى - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، عقب لقائه مع مساعد الرئيس السودانى - إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبى والسودان، وفرص التعاون المشترك بينهما فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

وأشار توماس إلى أنه أكد لمساعد رئيس الجمهورية السودانى دعمهم ومساندتهم للمتأثرين من السيول والأمطار، التى اجتاحت الولايات السودانية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان والترتيبات الجارية لاستقبال رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت خلال زيارته للخرطوم، والتى ستدعم بلا شك عودة العلاقات بين البلدين وتنميتها.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن أمله فى أن يتوصل الطرفان إلى حلول للقضايا العالقة بينهما والملفات الأمنية بما يخدم البلدين.

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