أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"الكيماوي" يقتل سوريا.. والضحايا معظمهم من النساء والأطفال

Google+ Print
"الكيماوي" يقتل سوريا.. والضحايا معظمهم من النساء والأطفال "الكيماوي" يقتل سوريا.. والضحايا معظمهم من النساء والأطفال

كتب : إنجى الطوخى الإثنين 26-08-2013 16:54

الفوضى تعم المكان، أطفال بوجوه «زرقاء» من أثر الاختناق، ممددون على الأرض، وآخرون ينزفون دماء غزيرة، وبين هذا وذاك يحاول عدد من أطباء المستشفى الميدانى فى «زملكا»، بريف دمشق، إنقاذ طفلة صغيرة من الموت أُصيبت باختناق شديد جراء الغازات السامة التى يضرب بها أهل سوريا.

الآثار المدمرة للقصف الذى شنته قوات الأسد على منطقة الغوطة بريف دمشق والقرى المجاورة بحسب موقع «بى بى سى» أدت إلى سقوط نحو 1200 شخص بالغازات السامة معظمهم من النساء والأطفال، ويقول والد الطفلة باكيا: «أبى وأمى وكل إخوتى ونحو 50 من جيراننا ماتوا فى لحظات، لا أمل فى أن أراهم مرة أخرى، وأنا هنا الآن مع ابنتى وأختى الصغيرة أملا أن أراهم يتنفسون فقط».

من جانبها أكدت خولة مطر، مديرة مركز معلومات الأمم المتحدة بالقاهرة، لـ«الوطن»، أن الأمم المتحدة تتبنى خطاب الأخضر الإبراهيمى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الذى أكد فيه أن العالم لا يقبل استخدام أى أسلحة كيميائية ضد النساء والأطفال العزل وأن هذه الحوادث على فداحتها تؤكد أنه لا حل للأزمة فى سوريا سوى الحل السياسى، وأن يجلس كل الأطراف على مائدة المفاوضات، حتى تستطيع قوات الإغاثة التابعة للمنظمة الدخول لسوريا وتقديم المساعدات للفئات الأكثر تضررا وهم الأطفال حتى الآن.

وأكدت «خولة» أن المشهد السورى ما زالت فيه بعض التفاصيل غير الواضحة التى ستظهر إذا سمحت السلطات السورية بدخول المفتشين الدوليين للمواقع الحيوية فى سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية