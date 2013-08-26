شباب الأقباط بـ"الفيوم" يدعون لوقفة "الأحد" المقبل لتحقيق أهدافهم

دعت صفحة "الفيوم ثورة مستمرة ضد الطائفية واستبداد النظام" لوقفة يوم الأحد القادم 1 سبتمبر 2013 فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى شارع البوسطة بمحيط كنيسة مارى جرجس، وذلك تحقيقا لأهدافها وهى كما جاءت فى ذات الصفحة.. القضاء على أشكال الاضطهاد الدينى والثقافى والجنسى وعلى رأسها قضية اضطهاد المسيحيين الآن والتى هى بالضرورة انعكاس للاضطهاد الاقتصادى والسياسى للنظام الذى لا يفرق بين فقراء المسلمين والمسيحيين ويستمد وجوده من بقاء حالة الشحن والاحتقان بل والصراع الطائفى.

وأضافت الصفحة أن هذه الوقفة تأتى فى إطار مبادرة الاشتراكيين الثوريين وشباب الأقباط بالفيوم واستكمالاً لسلسلة فعاليات حملة "فيومية ضد الطائفية" والتى انطلقت يوم الثلاثاء الماضى، من أمام جمعية أصدقاء الكتاب المقدس والتى تم حرقها من قبل أنصار الإخوان وسط تقاعس للأجهزة الأمنية والجيش المفوض فى حماية دور العبادة.

كما دعت الصفحة الاشتراكيين الثوريين وشباب الأقباط بالفيوم للنضال معنا من أجل مواجهة كل أشكال العنف الطائفى ومحاربة الأفكار التى تحض على الكراهية والفرقة بين أفراد المجتمع المصرى، فجميعنا شركاء فى الهدف والمصير.