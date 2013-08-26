شلل مرورى على طريق (طنطا-زفتى) بسبب حادث سيارة تابعة لشركة "بيبسى"

شهد طريق ( طنطا _زفتى ) الرئيسى شللا مروريا تاما، منذ عصر اليوم، بسبب انقلاب سيارة نصف نقل تابعة لشركة "البيبسى" على الطريق العام أمام قرية شبرابيل.

كانت عجلة القيادة قد اختلت فى يد السائق، مما أدى لاصطدامها بشجرة على جانب الطريق، وانقلابها فى الحال، وبها كمية كبيرة من صناديق البيبسى مما أسفر عن، إصابة السائق، ومن معه.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالغربية، ووحدة إسعاف، وسيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وجارى محاولة فتح الطريق، ونقل السيارة بعد معاينة مباحث مركز السنطة.

> تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.