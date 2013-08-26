معالجة 13 ألفا و128 حيوانا بالطب البيطرى بقنا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم علاج ورعاية عدد 13 ألفا و128 حيوانا شملت 665 حيوانا تم معالجته وعدد 46 حيوانا تم علاجها ضد طفيليات الدم، وأيضا الحيوانات التى تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية بلغ عددها 8 آلاف و488 حيوانا كما بلغ عدد الحيوانات التى تم رشها من الطفيليات الخارجية 4 آلاف و640 حيوانا وذلك خلال شهر يوليو.

وأكد المحافظ أنه تم ذبح عدد 2157 رأسا من الماشية والأغنام خلال هذا الشهر وأنه يوجد متابعة يومية من إدارة المجازر والتفتيش على كميات اللحوم بالطب البيطرى التى يتم تسليمها وتوزيعها تحت إشراف أطباء بيطريين مدربين ذوى كفاءة عالية، مشيرا إلى أنه تم عمل عدد 2 قضية ذبح خارج السلخانة.

وأشار إلى أنه تم تحصين عدد 16 ألفا و488 من المواشى ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحد من انتشاره وتوزيع هذه التحصينات فى جميع القرى والمراكز.

وأضاف أنه يتم التحصين مرتين فى العام وأن إدارة الطب الوقائى بالمديرية تقوم بمتابعة التحصين بمختلف أنواع التلقيح وإعادة التحصين فى فترة من 4 إلى 6 أشهر.

كما بلغ عدد المواشى التى تم تلقيحها 1036 وأيضا تأمين عدد 991 من المواشى، مشيرا إلى أنه تم تنظيم عدد 51 ندوة إرشادية للتوعية تبرز أعراض المرض وكيفية التعامل معه للمزارعين من مربى المواشى بالقرى التى تعانى من إصابات مرض الحمى القلاعية.

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