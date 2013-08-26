أمن الشرقية يداهم جمعية شرعية بمشتول السوق بعد بلاغ بتواجد البلتاجى بها

قامت حملة أمنية من قوة مركز مشتول السوق بالشرقية، عصر اليوم الاثنين، بمداهمة جمعية شرعية بقرية كفر إبراش دائرة المركز، لفحص بلاغ من أحد المواطنين بتواجد البلتاجى داخل الجمعية.

وفور تلقى مباحث مشتول السوق بلاغ من أحد أهالى عن تواجد البلتاجى بمقر جمعية شرعية، بالقرية، تابعة لشخص يدعى "ر ال" ينتمى لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين

> توجهت قوة مكبرة من المركز لفحص البلاغ وتبين عدم صحته.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، إن المديرية تتعامل مع جميع البلاغات المقدمة إليها من المواطنين بجديدة لإحساسهم بثقتهم فى جهاز الأمن.