السعودية تناشد المجتمع الدولي وقف "المجازر المروعة" في سوريا

كتب : أ ف ب الإثنين 26-08-2013 15:45

ناشدت السعودية المجتمع الدولي، اليوم، الاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما تشهده سوريا من "مجازر مروعة يرتكبها النظام"، في حين تلوح القوى الغربية بضربات عسكرية إثر اتهامات لدمشق باستخدام السلاح الكيماوي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء جدد "مناشدة المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية تجاه ما يشهده الشعب السوري من مآسي ومجازر مروعة يرتكبها النظام ضد شعبه، وبمختلف أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دوليًا".

وأضاف "نحذر من أن استمرار التخاذل وعدم اتخاذ قرار واضح ورادع، يضع حدًا لهذه المجازر البشعة سيؤدي إلى المزيد من هذه المآسي ضد أبناء الشعب السوري من قبل النظام".

وتتزامن المناشدة السعودية مع تصريحات مسؤولين أمريكيين وفرنسيين وبريطانيين، بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية قرب دمشق الأسبوع الماضي.

وأكد مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، الذين يرافقون وزير الدفاع تشاك هيجل في زيارته إلى إندونيسيا، "ثمة مؤشرات قوية تدل في اتجاه استخدام أسلحة كيميائية" من قبل النظام السوري.

من جهة أخرى، شدد مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة النائب الثاني لرئيسه الأمير مقرن بن عبد العزيز على الوقوف مع مصر، "ضد الإرهاب والضلال والفتنة وتجاه كل من يحاول المساس بشؤونها الداخلية".

ودعا إلى "تحكيم العقل والحكمة للحفاظ على أمن واستقرار مصر"، وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكد قبل عشرة أيام دعم بلاده للسلطات المصرية في معركتها، "ضد الإرهاب" في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وقد أعلنت الحكومة المصرية أنها تواجه "مخططًا إرهابيًا من تنظيم الإخوان"، وقد رحبت السعودية بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، وكان العاهل السعودي أول من هنا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وأعلنت بلاده تقديم مساعدة إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار دعمًا لاقتصادها.