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حصة من أسهم موانيء البحر الأحمر لدعم شباب الثورة

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حصة من أسهم موانيء البحر الأحمر لدعم شباب الثورة حصة من أسهم موانيء البحر الأحمر لدعم شباب الثورة
متابعات
الأثنين , 26 أغسطس 2013 16:59

أعلن اللواء حسن فلاح ، رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، أنه تلقي تعليمات من وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري، بضرورة تحديد حصة من أسهم المشروعات الاستثمارية التي تقام في أربعة موانيء من موانيء البحر الأحمر، كدعم ومساعدة لشباب ثورة 30 يونيو ، وذلك في إطار حرص علي دعم مشاركة الشباب في المشروعات الاستثمارية والوطنية.

وأشار فلاح إلى أن المستفيدين من القرار الجديد لوزير النقل شباب محافظات " السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ".
> من جانب آخر، استقبل ميناء الأدبية بالسويس اليوم الاثنين 52 ألف طن زيوت نباتية قادمة من دولة ماليزيا محملين علي ثلاث سفن ماليزية هى " " تورن كريم و اكيروس و كريستال "، كما استقبل ميناء الزيتيات بالسويس السفينة البترولية " جاز " والقادمة من ميناء ينبع السعودي والمحملة بـ 6500 طن بوتاجاز.

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