إخلاء سبيل مدير الحضانة الإخوانية بكفر الزيات بضمان محل إقامتها

قرر مصطفى حمزة مدير نيابة مركز كفر الزيات، إخلاء سبيل مدير الحضانة الإخوانية، بضمان محل إقامتها ، قامت بتحفيظ الأطفال أناشيد مناهضة للجيش ، كما قررت النيابة سرعة تحريات فرع الأمن الوطنى حول الواقعة.

كان مأمور مركز كفر الزيات قد تلقى بلاغا بقيام المدعوة سعيدة ص45 سنة تنتمى لتنظيم الإخوان المسلمين مديرة حضانة ومتزوجة من شخص ينتمى للتنظيم تقوم بتحفيظ الأطفال أناشيد مناهضة للجيش.

> على الفور إنتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم وليد غنيم، رئيس المباحث وقوة من الشرطة السريين، وتم ضبط المتهمة وإقتيادها لمركز شرطة كفر الزيات، وتحرر محضر ، وبعرض المتهمة على النيابة قررت إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها وسرعة التحريات حول الواقعة.

أ ش أ