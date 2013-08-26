محافظ الغربية يطرد مراسل قناة “دريم” من مكتبه.. ويتحفظ على الكاميرا الخاصة به

طرد الدكتور محمد عبد المنعم، محافظ الغربية، اليوم الاثنين ، الصحفي تامر الأعصر، مراسل برنامج العاشرة مساءا، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم الفضائية، من اجتماع جمع بينه وبين عدد من القوى السياسية والأهالي، والمسئولين التنفيذيين، داخل مكتبه بمجلس مدينة المحلة الكبرى.

وقال تامر الأعصر، إنه حضر الاجتماع لممارسة مهام عمله في تغطية الاجتماع، وقام بتصوير الاجتماع بكاميرته الخاصة، قبل أن يمنعه المحافظ من توجيه سؤال حول تدهور الأوضاع في مدينة المحلة الكبرى، قائلا:” مفيش أسئلة للصحفيين، وإحنا سيبينك تصور بمزجنا”.

وأضاف أن المحافظ استدعى الأمن الخاص به وطلب منهم مصادرة كاميرته الخاصة وإزالة ما عليها من مواد صحفية خاصة بعمله، وأوضح إنه رفض تسليم الكاميرا للأمن، مفضلًا الانسحاب من الاجتماع، مشددًا على أن المحافظ تعامل بشكل غير لائق في أول زيارة له للمدينة.