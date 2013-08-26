أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

هاني شاكر يشارك في بطولة "مدرسة الحب"

Google+ Print
هاني شاكر يشارك في بطولة "مدرسة الحب" هاني شاكر يشارك في بطولة "مدرسة الحب"

كتب : هند سعد الدين الإثنين 26-08-2013 13:35

وقّع المطرب هاني شاكر، عقدًا للمشاركة في بطولة المسلسل التليفزيوني "مدرسة الحب"، الذي كتبه السوري رازي وردة ويخرجه صفوان مصطفى نعمو من إنتاج شركة "قبنض" للإنتاج الفني والتوزيع، ليعرض العام المقبل.

وكانت مراسم توقيع العقود تمت في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الجمعة الماضي بين هاني شاكر والمنتج محمد قبنض وبحضور المخرج صفوان نعمو.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل فور اكتمال التفاصيل الفنية والتعاقد مع باقي النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة تتناول 30 قصة حب عربية بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء العربي من وسوريا ولبنان والعراق وعدد من دول الخليج.

وقال هاني شاكر، إنه سعيد جدا بالنص بالرغم من أنه لم يكن يفكر في التمثيل "لكن بعد قراءة النص، تبين له أنه أمام مشروع قوي سينضم لأرشيف الدراما العربية من خلال وجود نخبة من النجوم العرب في توقيت يعد مناسبا للغاية".

وأضاف: "يعد المسلسل مشروعًا عربيًا بحق، حيث يشارك فيه نجوم من عدة بلدان، إَضافة إلى أن 60 حلقة تليفزيونية تروي ثلاثين قصة حب أمر سينال إعجاب المشاهد العربي التواق للحب من جهة ولرؤية نجوم كبار من جهة أخرى".

وتابع: "المسلسل يجمع النجوم العرب تحت سقف الفن بعيدًا عن التجاذب السياسي بين الدول"، على حد تعبيره.

ويتم تصوير المسلسل في عدة دول، بينها مصر ولبنان والإمارات وسوريا وفقا لجدول يعده صناع العمل على أن يتم الإعلان لاحقا عن مؤتمرات صحفية يتم عقدها في الدول التي من المقرر التصوير فيها للإعلان عن كل تفاصيل المسلسل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر