هاني شاكر يشارك في بطولة "مدرسة الحب"

كتب : هند سعد الدين الإثنين 26-08-2013 13:35

وقّع المطرب هاني شاكر، عقدًا للمشاركة في بطولة المسلسل التليفزيوني "مدرسة الحب"، الذي كتبه السوري رازي وردة ويخرجه صفوان مصطفى نعمو من إنتاج شركة "قبنض" للإنتاج الفني والتوزيع، ليعرض العام المقبل.

وكانت مراسم توقيع العقود تمت في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الجمعة الماضي بين هاني شاكر والمنتج محمد قبنض وبحضور المخرج صفوان نعمو.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل فور اكتمال التفاصيل الفنية والتعاقد مع باقي النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة تتناول 30 قصة حب عربية بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء العربي من مصر وسوريا ولبنان والعراق وعدد من دول الخليج.

وقال هاني شاكر، إنه سعيد جدا بالنص بالرغم من أنه لم يكن يفكر في التمثيل "لكن بعد قراءة النص، تبين له أنه أمام مشروع قوي سينضم لأرشيف الدراما العربية من خلال وجود نخبة من النجوم العرب في توقيت يعد مناسبا للغاية".

وأضاف: "يعد المسلسل مشروعًا عربيًا بحق، حيث يشارك فيه نجوم من عدة بلدان، إَضافة إلى أن 60 حلقة تليفزيونية تروي ثلاثين قصة حب أمر سينال إعجاب المشاهد العربي التواق للحب من جهة ولرؤية نجوم كبار من جهة أخرى".

وتابع: "المسلسل يجمع النجوم العرب تحت سقف الفن بعيدًا عن التجاذب السياسي بين الدول"، على حد تعبيره.

ويتم تصوير المسلسل في عدة دول، بينها مصر ولبنان والإمارات وسوريا وفقا لجدول يعده صناع العمل على أن يتم الإعلان لاحقا عن مؤتمرات صحفية يتم عقدها في الدول التي من المقرر التصوير فيها للإعلان عن كل تفاصيل المسلسل.