عصام السيد بعد فوزه بجائزة الدولة: سعيد بها.. وأتمنى الاهتمام بالفنون بشكل أكبر

كتب : محمد عبد الجليل منذ 5 دقائق

عبر المخرج المسرحي عصام السيد، عن سعادته بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، فرع المسرح، عن مجمل أعماله.

وقال السيد لـ"الوطن"، في أول تصريح له عقب إعلان الجوائز: "بالتأكيد الفوز بتلك الجائزة يعد أمراً جيداً، ويشعر المرء بالتقدير بعد مشوار فني طويل، خاصة وان التصويت لهذه الجائزة يأتي من خلال عقول مصر الثقافية والفنية والعلمية، وهذا ما يمنح الجائزة قيمة مضاعفة".

وأضاف: "أتمنى في السنوات المقبلة أن تزيد مساحة الاهتمام بالفنون في جوائز الدولة، وتخصيص مساحات أكبر وأعداد أكثر لكل المجالات التي تشملها الفنون.. فنحن لدينا عدد كبير من المبدعين الذين يستحقون التقدير".