الأدوية النفسية خطر على الأطفال والشباب وتعرضهم مستقبلاً لمرض السكرى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من المركز الطبى لجامعة فاندربيلت الأمريكية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن إحدى مجموعات العقاقير التى تنتمى لمجموعة الأدوية النفسية وتعرف باسم مضادات الذهان "antipsychotic medications"، ومن أمثلتها عقار "risperidone" و"quetiapine" و"aripiprazol " و"olanzapine ".

وأشار الباحثون إلى أن حصول الأطفال الشباب البالغين على العقاقير المضادة للذهان " antipsychotic medications "، والتى تستخدم لعلاج اضطرابات المزاج والسلوك يرتفع معها بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض السكر من النوع الثانى " type 2 diabetes"، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 315 مليون شخص على مستوى العالم.

وأكدت النتائج أن حصول الأطفال والشباب المصابين بالاضطرابات النفسية على العقاقير المضادة للذهان يرفع خطر إصابتهم بمرض السكر من النوع الثانى بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالمرضى النفسيين الذين لا يحصلون على هذه العقاقير، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تكمن أهميتها فى تنبيه الأطباء الذين يتابعون الحالات المصابة بالذهان، وخاصة الأطفال كى يولونهم المزيد من الاهتمام، وخاصة الأطفال المصابين بفرط الوزن أو السمنة حيث يعد ذلك عاملاً أخراً لرفع خطر الإصابة بمرض السكر، وكما أوصى الباحثون بضرورة إخضاع هؤلاء الأطفال والشباب لمزيد من الفحوصات والتقييم مع استخدام أقل الجرعات الفعالة للأدوية وفى أقل فترة زمنية ممكنة.

جاءت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى للمجلة العلمية "JAMA Psychiatry"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الحادى والعشرين من شهر أغسطس الجارى، وشملت الدراسة أكثر من 29000 طفل وشاب.