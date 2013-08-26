محافظ البحيرة: إنهاء مشكلة إستاد دمنهور بالتنسيق مع رئيس الوزراء

وجه الدكتور المهندس مصطفى هدهود محافظ البحيرة، بضرورة تفعيل دور مراكز الشباب والأندية الرياضية كمراكز إشعاع رياضية وفكرية وثقافية تعمل على صقل وتنمية مهارات الشباب وكمنابر لتوعية المواطنين بقضايا المجتمع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية داخل مديرية الشباب والرياضة للوقوف على خطة المديرية وأنشطتها المتنوعة، حيث أوضح محمد فايز أبو علو مدير المديرية أن محافظة البحيرة تعد الثالثة على مستوى الجمهورية فى عدد مراكز الشباب حيث تضم 375 مركز شباب قرية تغطى كامل المحافظة، بالإضافة على 18 مركز شباب داخل المدن ولديها 23 ناديا عموميا و19 ناديا نوعيا، كما يوجد 31 لجنة رياضية على مستوى المحافظة وفرعاً لكل اتحاد ويوجد بالمحافظة وحدة للطب الرياضى من أولى الوحدات على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ على ضرورة إنهاء مشكلة إستاد دمنهور الأوليمبى بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الشباب، وكذا زيادة الاعتمادات المخصصة لمراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، قيام مديرى المراكز الرياضية بدائرة المحافظة بحصر الموارد المائية لكل مركز رياضى وأنشطته الرياضية ومقترحات التطوير اللازمة حتى يتسنى تدبير المبالغ المطلوبة لدعم تلك المراكز من خلال لقاء موسع يضم مديرى المراكز الشبابية وأعضاءها يوم الاثنين المقبل مخاطبة وزير الشباب بشأن عدد 85 مركز شباب بدائرة المحافظة بدون مواقع مخصصة لممارسة نشاطها، دراسة إمكانية استغلال مراكز الشباب لملاعب ومدارس التربية والتعليم والتنسيق فيما بينها، وكذا دراسة إمكانية التعامل بين مراكز الشباب المتقاربة جغرافياً فى استغلال الملاعب، منع الانتدابات داخل مديرية الشباب والمراكز الرياضية من الجهات الأخرى خاصة مع عدم وجود أعمال مسندة، تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة لدعم الأنشطة الرياضية.

مدحت

> عمار

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