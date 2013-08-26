عمال بـ"غزل المحلة" يرفضون فض اعتصامهم والأمن ينتشر بكثافة

أكد كمال الفيومى، القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، أن عددًا من قيادات الأمن الموجودة بالمحلة حاولوا إقناع العمال بالعدول عن موقفهم وفض الاعتصام أمام مبنى إدارة الشركة، على أن يتم حل الأزمة خلال 3 أيام.

وأضاف "الفيومى" أن العمال رفضوا الاستجابة لمطلب فض الاعتصام، مشيرا إلى أن قوات الأمن نشرت مدرعات بداخل الشركة فى محاولة لفض الاعتصام، إلا أن العمال رفضوا الاستجابة، وقرروا الاستمرار فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم التى تتمثل فى إقالة المفوض العام للشركة ورئيس الشركة القابضة.

وكان العمال قد دخلوا فى اعتصام صباح اليوم الاثنين أمام مبنى إدارة الشركة، احتجاجا على تأخر صرف الأرباح السنوية، والتى تتمثل فى 3 شهور بواقع شهر ونصف فى رمضان وشهر ونصف بعد إجازة عيد الفطر.

وأكد ناجى حيدر، رئيس ائتلاف عمال غزل المحلة، والقيادى العمالى، أن هناك تعنتًا شديدًا من المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة، فى عدم صرف الأرباح السنوية، مشيرا إلى أن العمال يواجهون صعوبات كل عام لحين صرف الأرباح.

وطالب العمال بإقالة إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة، والمهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة، ومحمود عبد السميع المسئول الإدارى بالشركة، مهددين بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم.