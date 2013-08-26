تأديب "آداب الإسكندرية" يبرئ 8 طلاب بالتعليم الدولى بسبب الغش

قال الدكتور أشرف فراج عميد كلية آداب الإسكندرية إن التحقيق الذى أجراه مجلس التأديب أمس مع 21 طالبا وطالبة من الطلاب الدارسين فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية بنظام التعليم الدولى "جامعة بيروت سابقاً" والذى تم ضبطهم متلبسين بالغش فأسفر عن تبرئة 8 من الطلاب بسبب خطأ فى الإجراءات.

وقال فراج، إنه طبقاً لقانون الامتحانات فى الجامعات المصرية فإنه حال قيام الطالب بالإخلال بنظام الامتحان فقط يتم اعتباره راسباً فى المادة التى تم فيها الإخلال، أمّا فى حالة ما إذا تم ضبطه شارعاً فى الغش يتم اعتباره راسباً فى مادتين وفى حالة ضبطه متلبساً بالغش يتم اعتباره راسباً فى 3 مواد.

وأضاف فراج أنه تم تبرئة عدد 8 من الطلاب نتيجة خطأ فى إجراءات ضبط الطلاب وتحذيرهم من أى محاولات للغش مرة أخرى.