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وزير الخارجية في خطاب لزعزوع: وجهنا السفارات المصرية بالخارج للعمل على رفع حظر السفر إلى مصر

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وزير الخارجية في خطاب لزعزوع: وجهنا السفارات المصرية بالخارج للعمل على رفع حظر السفر إلى مصر وزير الخارجية في خطاب لزعزوع: وجهنا السفارات المصرية بالخارج للعمل على رفع حظر السفر إلى مصر

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 14 دقيقة

تلقى هشام زعزوع، وزير السياحة، خطابا من السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، أكد استعداده لتقديم كافة صور الدعم الممكنة لصناعة السياحة التي تٌعد أحد مقومات الاقتصاد القومي.

وأشارفهمي إلى قيامه بتوجيه قطاعات وزارة الخارجية المعنية والسفارات في الخارج للعمل بأسرع ما يمكن على رفع حظر السفر إلى الصادر عن حكومات عدد من الدول التي قامت بتغيير إرشادات سفرها إلى مصر على إثر الأحداث الأخيرة.

وأوضح أنه ناقش هذا الموضوع مع وزير الخارجية البلجيكي أثناء لقائهما الأخير في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر بعيدا عن الصور المغلوطة التي تبثها بعض وسائل الإعلام.

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