رئيس جهاز تفتيش البناء: عقار الإسكندرية انهار بسبب تجاوز الارتفاع المسموح

كتب : أحمد مصطفى الإثنين 26-08-2013 15:43

قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إن سبب انهيار عقار سيدي جابر بالإسكندرية أمس هو ارتفاع العقار المنهار لسبعة أدوار من الحوائط الحاملة وهو متعدٍ لأي ارتفاع مسموح به في الكودات للحوائط الحاملة غير المسلحة، وهو عشرة أمتار طبقا للكود المصري للمباني "الحوائط الحاملة غير المسلحة"، وصدر للعقار قرار ترميم نظرا لسوء حالته في 15/8/2001، ولم يتم تنفيذ القرار وتم تحرير محضر عدم تنفيذ في 11/11/2001.

أضاف علام أنه فور انهيار العقارالواقع بشارع القطائع بسيدي جابر، حي شرق الإسكندرية أمس تم توجيه لجنة من فرع الجهاز بمدينة الإسكندرية لمعاينة الموقع مساء، ثم مراجعة حي شرق اليوم.

وأشار إلى أن قرار الترميم تضمن وجود شروخ ببعض الحوائط وتلف وسقوط الغطاء الخرساني في أجزاء من سقف الدور السادس، فضلا عن رشح بالحوائظ والأسقف وتلف نظام الصرف الصحي بالمبنى.

وتابع "مؤخرا، بدأت عمليات حفر بقطعة أرض مجاورة للمبنى أثرت عليه، ثم قام السكان بالإبلاغ عن وجود "طرقعة" وشروخ وقام مهندس الحي بإخلاء السكان عدا سيدة وزوجها بالدور السادس امتنعا عن الإخلاء، وقد انهار العقار عليهما".

وأوضح أنه بالنسبة لقطعة الأرض المجاورة للمبنى المنهار فقد تم البناء عليها بالمخالفة ثم هدمت الدولة العقار المجاور لبنائه بدون ترخيص، وتحرر لها محضر هدم بدون ترخيص فى 2013. إلا أنه تم الحفر مرة أخرى لتنفيذ أساسات مبنى جديد صدر له ترخيص بارتفاع أرضي وخمسة أدوار متكررة، وأثناء ذلك انهار العقار تماما بالإضافة إلى مباني أكشاك دور أرضى مباني وأسقف خشب، ومبنى مجاور لقطعة الأرض انهار جزئيا.