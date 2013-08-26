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مركز إعلام قنا ينظم ندوة عن السلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع

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مركز إعلام قنا ينظم ندوة عن السلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع مركز إعلام قنا ينظم ندوة عن السلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع

كتب : رجب آدم منذ 53 دقيقة

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "المسؤولية المجتمعية لمواجهة السلوكيات السلبيات"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي يعقدها المركز لمعالجة وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأدار الندوة يوسف رجب، أخصائي الإعلام بالمركز، وحاضر فيها خيرية عبدالخالق، مديرة المركز، وليلى رفاعي، مدير عام بالتربية والتعليم.

وتحدثت مديرة المركز، في البداية، عن المسؤولية المجتمعية للأفراد تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه، وحقوق الفرد من مجتمع والواجبات المطلوبة منه تجاه مجتمعه.

فيما تحدثت ليلى رفاعي، عن السلوكيات السلبية التي بدأت تنتشر في المجتمع المصري ومن أبرزها التعصب في الرأي، والعدوان والعنف وانتشار البلطجة والأنانية والفردية وعدم تحمل الأفراد للمسؤولية الاجتماعية، الكذب، السرقة، انتشار الألفاظ الخارجة، التخريب والتدمير للممتلكات العامة، العزوف عن المشاركة في الجهود التطوعية.

وتم طرح عدد من المقترحات لمواجهة السلوكيات المنتشرة؛ منها مقترحات خاصة بالفرد وأخرى بالمجتمع وأخيرة بالدولة.

أما الخاصة بالدولة فهي رجوعه لتعاليم دينه سواء الإسلامي أو المسيحي والعودة للعادات والتقاليد الإيجابية التي يتحلى بها المجتمع الشرقي، فيما كانت المقترحات الخاصة بالمجتمع تتمثل في دور أكبر للمؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة في إقامة ندوات ومبادرات لتوعية المجتمع بأضرار هذه السلوكيات على كل أفراد المجتمع.

فيما اختص الدور الخاص بالدولة ضرورة سن تشريعات وقوانين صارمة تعيد للمجتمع أخلاقياته وأمنه وأمانه المفتقد، وتجريم للسلوكيات السلبية التي ترتكب في حق المنشآت والطرق والمرافق العامة.

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