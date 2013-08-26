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الجيش يفتح شارع إسكندرية أكبر شوارع مطروح بعد 14 يوما من إغلاقه بسبب أحداث العنف

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الجيش يفتح شارع إسكندرية أكبر شوارع مطروح بعد 14 يوما من إغلاقه بسبب أحداث العنف الجيش يفتح شارع إسكندرية أكبر شوارع مطروح بعد 14 يوما من إغلاقه بسبب أحداث العنف

كتب : محمد بخات منذ 7 دقائق

قامت قوات الجيش بالمنطقة الغربية العسكرية بإعادة فتح شارع إسكندرية أكبر شوارع المحافظة المؤدية لديوان عام محافظة مطروح ومديرية الأمن وقسم شرطة مطروح والمستشفيات العامة والعسكرية وذلك بعد 14 يوما من إغلاق الشارع وتم إزالة الأسلاك الشائكة والحواجز التي كانت موضوعة أمام حركة المرور والسيارات وذلك برعاية المخابرات الحربية بمطروح ومحافظة مطروح تمهيدا لعمل مصالحة وطنية يوم الأربعاء المقبل بين جميع أطياف المجتمع المطروحي بعد استقرار الحالة الأمنية بمطروح وذلك بعد أعمال العنف التي كانت قد شهدتها مطروح.

يأتي ذلك اليوم بمبادرة من الجيش من خلال المخابرات الحربية بمطروح ورعاية قيادة المنطقة الغربية العسكرية ومديرية أمن مطروح ومحافظة مطروح بمشاركة عمد ومشايخ مطروح وشباب وأبناء مطروح.

ورصدت "الوطن" بالصور فتح الجيش شارع إسكندرية بمشاركة الشباب والعمد والمشايخ، وتم السماح للسيارات للعبور بالشارع الذي يعد قلب مدينة مطروح.

في الوقت نفسه، يقوم شباب مطروح والعمد والمشايخ بالتعاون مع المحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح بتنظيف شارع إسكندرية ودهانة لإعادة تنشيط الحركة التجارية والسياحية بمطروح.

من جانبه، أكد محافظ مطروح أنه سيتم عمل احتفالية يوم الأربعاء القادم بعيد مطروح القومي لعمل مصالحة وطنية بين جميع أطياف المجتمع والاتفاق على منع خروج المظاهرات خلال الفترة القادمة، والعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بمطروح للنهوض بالوضع الاقتصادي للمحافظة والتأكيد على استقرار الأمن.

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